Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Banco Central
Análise

O juro brasileiro está refém da guerra no Irã

"Falta clareza sobre a duração dos conflitos", diz trecho do documento

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