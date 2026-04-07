Número de catadores para reciclagem no RS despencou no ano da enchente

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

No ano da enchente, 2024, o número de catadores de lixo para reciclagem no Rio Grande do Sul despencou 29%. Foram 6.834 trabalhadores, bem abaixo dos 9.559 de 2023. Estes são alguns dos poucos dados gaúchos no Anuário da Reciclagem 2025, do Instituto Caminhos Sustentáveis.

Naquele ano, o Estado reciclou 557,5 mil toneladas, movimentando R$ 128,4 milhões. Apenas 68 dos 96 municípios com organizações de catadores têm coleta seletiva estruturada. Em tempo, o Rio Grande do Sul estava com 241 destes grupos de trabalhadores, 24% mais do que em 2019, cinco anos antes.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)