Novo prédio de R$ 20 milhões em Canoas tem foco em sites de aluguel

Empresa de Canoas, a Caza Incorp está construindo com R$ 20 milhões um prédio com foco no investidor que aluga os apartamentos. O Nomad fica na Rua Felipe de Noronha, no bairro Marechal Rondon. A obra será entregue em 2028.

A ideia é que as unidades sejam anunciadas em plataformas de locação por temporada, seja para estadia de curto ou longo prazo. O projeto é da empresa Arquitetura Nacional com consultoria da Xtay.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)