Novo prédio de R$ 20 milhões em Canoas tem foco em sites de aluguel

Empresa de Canoas, a Caza Incorp está construindo com R$ 20 milhões um prédio com foco no investidor que aluga os apartamentos. O Nomad fica na Rua Felipe de Noronha, no bairro Marechal Rondon. A obra será entregue em 2028.
A ideia é que as unidades sejam anunciadas em plataformas de locação por temporada, seja para estadia de curto ou longo prazo. O projeto é da empresa Arquitetura Nacional com consultoria da Xtay.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: mais CMPC, transformação da Ceasa, R$ 100 milhões da Fruki e calçadista sai do RS
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)