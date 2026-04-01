Novo centro logístico da Shopee terá investimento de R$ 200 milhões na Região Metropolitana

Projeto da Shopee ficará em galpões já construídos em Nova Santa Rita. Barzel Properties / ELD Land & Development / Divulgação

Chegará a R$ 200 milhões o investimento do centro logístico da gigante asiática Shopee em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. A estrutura terá 100 mil metros quadrados quando estiver toda pronta, mais do que o dobro da operação de distribuição da Amazon também na cidade.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o prefeito Rodrigo Battistella enfatizou várias vezes o desafio de encontrar trabalhadores para o setor. Segundo a consultoria SDS Properties, Nova Santa Rita é a cidade gaúcha com mais pavilhões logísticos ocupados e, ao mesmo tempo, tem zero vacância, ou seja, está tudo ocupado.

— Nós temos uma legislação específica para condomínios logísticos e temos uma ótima localização, com as BRs 448 e 386 — lembrou.

Rodrigo Battistella, prefeito de Nova Santa Rita. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O projeto da Shopee ficará nos galpões construídos por Barzel Properties e ELD Land & Development. Serão gerados mais de 3 mil empregos na operação total.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)