Novas revoluções no consumo, falta de combustíveis, preço dos materiais de construção e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- De bets a canetas emagrecedoras: NielsenIQ projeta consumo e impacto no orçamento de famílias do Sul. Entrevista com Gabriel Fagundes, líder de Insights na NielsenIQ
- Navios garantem dois meses de importação de combustíveis e queda do dólar alivia preço. Entrevista com Sérgio Araujo, presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom)
- Alta de preços e falta de produtos com a guerra no Irã preocupam lojas de materiais de construção. Entrevista com Felippe Sielichow, presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção (Acomac)
- A recuperação de um shopping que sofreu muito com a enchente. Entrevista com Rodrigo Miranda, gerente geral do Canoas Shopping
- Estiagens e citação em inquérito da PF levam indústria agrícola à recuperação judicial de R$ 58 milhões. Com Isadora Terra
Produção: Diogo Duarte e Isadora Terra
Edição de áudio: Paulo Fraga e Fernando Bortolin
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Marcopolo, Be8 e Corsan
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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