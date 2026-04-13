Nova sede do Badesul é instalada com R$ 18 milhões em parque tecnológico

Está tudo encaminhado para a sede do Badesul se mudar no último trimestre do ano da Rua Andrade Neves, no centro de Porto Alegre, para o parque tecnológico da PUCRS, o Tecnopuc. A reforma está em andamento. O investimento é de R$ 18 milhões, dividido dois terços da agência de fomento do governo do Estado e um terço da universidade.

Robson Ferreira, presidente do Badesul, recebeu a coluna para uma tarde de conversa sobre as atividades da agência de fomento. Badesul / Divulgação

São quase 200 funcionários. A coluna conversou bastante com o presidente Robson Ferreira em visita à sede do Badesul. Está animado com a proximidade que os trabalhadores terão do ambiente de ensino, além dos descontos em mensalidades de cursos e para matricular os filhos no Marista Champagnat, escola que fica no campus.

Para o Tecnopuc, é uma ótima pedida. Parques tecnológicos e instituições de ensino enfrentam o desafio de ocupar os campi após a redução de trabalho e aulas presenciais, especialmente após a pandemia.

Assista ao vídeo do projeto da nova sede:

Ferreira também antecipou algumas informações sobre a busca de "funding" (recurso para emprestar) com juro reduzido a empresas no Rio Grande do Sul. São algumas centenas de milhões de reais no radar.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)