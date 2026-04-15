Navios garantem dois meses de importação de combustíveis e queda do dólar alivia preço

Importadores têm garantido o fornecimento de combustíveis para o Brasil em abril e maio, mas os demais meses dependem da duração da guerra no Irã. Navios já estão a caminho dos portos daqui, disse o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), Sérgio Araujo, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Presidente-executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), Sérgio de Souza Araujo. Pedro França / Agência Senado/Divulgação

— O impacto chega via preço, porque reduz a oferta mundial e as cotações internacionais sobem. Aqui, a Petrobras está praticando preços artificialmente baixos. Mas se o Estreito ficar fechado por um tempo maior, tem risco de falta. Só não sei precisar quando. Há petróleo retido na Ásia e países estão tomando medidas para redução de consumo, como estímulo ao home office.

Araujo confirmou que a queda do dólar ameniza bastante a alta no preço do combustível. Isso ocorre tanto por deixar o importado “menos caro” quanto no tamanho do reajuste esperado que a Petrobras faça nos valores cobrados nas suas refinarias.

— Também diminui o impacto o programa de subvenção do governo federal, que agora tem a expectativa de participação dos Estados — acrescentou o presidente da Abicom.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)