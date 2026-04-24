Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

R$ 30 milhões
Notícia

Multinacional alemã de 95 anos instala montadora de máquinas em Porto Alegre

O investimento foi detalhado à coluna na Hannover Messe, maior feira industrial da Europa

Giane Guerra

Direto de Hannover

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