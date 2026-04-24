Multinacional alemã de 95 anos instala montadora de máquinas em Porto Alegre

A multinacional alemã SEW Eurodrive, de 95 anos, está instalando em Porto Alegre uma montadora de equipamentos para automação de indústrias. O investimento é de R$ 30 milhões para esta primeira etapa. Expansões já estão no radar, contou à coluna o diretor para América Latina, Alexandre dos Reis, aqui na Hannover Messe, onde conversou com o presidente da InvestRS, Rafael Prikladnicki, sobre as possibilidades de ampliação dos negócios.

A estrutura fica no bairro Sarandi, onde a SEW já tinha um escritório. O local, porém, foi atingido pela enchente. O novo espaço é mais alto, pondera Reis, ou seja, mais seguro. Fica na Rua Fioravante Schiavi, 505.

— Temos muitos clientes no Rio Grande do Sul, como a Kepler Weber, a TMSA e a própria GM. No Brasil, nós fabricamos peças em São Paulo, enviamos às montadoras e ainda exportamos — detalha o executivo.

Alexandre Reis, diretor-geral da SEW Eurodrive na América Latina. Giane Guerra / Agencia RBS

A SEW tem sede global em Bruchsal, sul da Alemanha. Possui 15 fábricas e cerca de 65 montadoras pelo mundo. No Brasil, a fábrica fica em Indaiatuba (SP) e já há montadoras da companhia em Rio Claro (SP) e Joinville (SC), além das 19 filiais que fazem vendas, consultoria e manutenção. A unidade da capital gaúcha deve começar a operar em agosto com 60 empregos, principalmente para engenheiros.

* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)