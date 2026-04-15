Mesmo com derrubada do tarifaço, RS ainda não recuperou exportação aos EUA

Exportação de calçados para os Estados Unidos foi uma das que caíram com o tarifaço de 50% ao Brasil. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Mesmo com a derrubada do tarifaço de Donald Trump pela Suprema Corte dos Estados Unidos em fevereiro, ainda não deu tempo para se recuperar as exportações gaúchas para o país. Em março agora, os embarques somaram US$ 123,4 milhões, 25,9% abaixo do mesmo mês do ano passado.

Ainda assim, já se registrou o maior valor em bens industriais importados daqui pelos norte-americanos desde agosto de 2025, quando os 50% passaram a ser aplicados nas compras de produtos brasileiros. Vendas de máquinas e fumo cresceram muito, enquanto carne e calçados caíram, segundo o sistema de dados de comércio exterior da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). A entidade, aliás, prepara análise detalhada, a ser divulgada em breve.

Como está agora? A tarifa global geral está em 15%, mas o governo Trump busca alternativas para aumentá-la.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)