Mesmo com derrubada do tarifaço, RS ainda não recuperou exportação aos EUA

Mesmo com a derrubada do tarifaço de Donald Trump pela Suprema Corte dos Estados Unidos em fevereiro, ainda não deu tempo para se recuperar as exportações gaúchas para o país. Em março agora, os embarques somaram US$ 123,4 milhões, 25,9% abaixo do mesmo mês do ano passado.
Ainda assim, já se registrou o maior valor em bens industriais importados daqui pelos norte-americanos desde agosto de 2025, quando os 50% passaram a ser aplicados nas compras de produtos brasileiros. Vendas de máquinas e fumo cresceram muito, enquanto carne e calçados caíram, segundo o sistema de dados de comércio exterior da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). A entidade, aliás, prepara análise detalhada, a ser divulgada em breve.
Como está agora? A tarifa global geral está em 15%, mas o governo Trump busca alternativas para aumentá-la.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)