Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Marcada abertura de lojas da sueca H&M em shoppings de Porto Alegre

As operações terão quase 2 mil metros quadrados

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