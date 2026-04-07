Marcada abertura de lojas da sueca H&M em shoppings de Porto Alegre

Serão abertas em maio as lojas da marca sueca de fast-fashion H&M no Rio Grande do Sul. As unidades ficarão em shoppings de Porto Alegre, como a coluna antecipou ainda no ano passado. Será a estreia da empresa na Região Sul.

A maior operação terá 1,9 mil metros quadrados e está sendo instalada onde ficava a livraria Saraiva, no segundo andar do Praia de Belas Shopping. Pega ainda parte do antigo espaço de Tok&Stok e Ashua (da Lojas Renner). A inauguração será em 28 de maio. Já a do Iguatemi começará a funcionar no dia 14, com 1,8 mil metros quadrados.

A H&M foi fundada em 1947 e tem 4,4 mil lojas em 79 países. A marca abriu a primeira unidade na América Latina em 2012, no México. Em São Paulo, aparentemente, tem tentado praticar preços semelhantes às concorrentes C&A e Lojas Renner. Há roupas e acessórios para homens, mulheres e crianças.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)