Mais consumidores buscarão presente sustentável no Dia das Mães, dispostos a pagar preços maiores

Consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis ou para comprar em lojas que usem embalagens com esta pegada. ChayTee / stock.adobe.com

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Aumentou bastante, mas ainda é menos da metade a fatia de consumidores que dará preferência a lojas ou marcas com apelo de sustentabilidade para comprar o presente de Dia das Mães. A pesquisa é do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). O “sim” a esta pergunta subiu dos 26,7% em 2025 para 47,5% em 2026.

Mas aqui vem um ponto muito importante: 71,5% estão dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis ou para comprar em lojas que usem embalagens com esta pegada. Além de ser acima do ano passado (49%), é oportunidade para os lojistas terem bons produtos ainda que com custo maior.

— O lojista que souber aproveitar esse segmento não só irá aumentar o público de interesse, como pode aumentar seu tíquete médio. Após um “Natal Verde”, o Dia das Mães consolida um consumidor preocupado com a origem e com o impacto ambiental do que está consumindo. Rastreabilidade, reutilização e educação devem começar a ocupar as prateleiras dos varejistas de Porto Alegre — orienta o assessor de Pesquisa e Desenvolvimento do Sindilojas POA, Victor Pires.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)