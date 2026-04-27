Maior construtora do país fará três condomínios com R$ 76 milhões na Região Metropolitana

Porto dos Lírios, em Canoas, será o primeiro condomínio de um lote dividido em três empreendimentos da MRV. MRV / Divulgação

Maior construtora do país, a MRV construirá, com R$ 76 milhões, três condomínios em um terreno de 59 mil metros quadrados no bairro Rio Branco, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O Porto dos Lírios ocupará 8 mil metros quadrados. Os outros dois projetos ainda estão em definição, mas serão colocados no mercado em 2027 e 2028.

O primeiro empreendimento terá 240 apartamentos de dois dormitórios, com áreas entre 38,4 m² e 42,15 m², incluindo unidades com sacada e churrasqueira. O preço vai de R$ 209 mil a R$ 249 mil, com intenção de vender R$ 54 milhões. A obra vai gerar 150 empregos diretos, com conclusão prevista para 2029.

— Entendemos a importância do churrasco e de ter churrasqueira na varanda no Rio Grande do Sul — comenta o novo diretor comercial da MRV na Região Sul, Sergio dos Anjos.

O empreendimento terá área de lazer com pracinha para crianças, espaço fogo (uma fogueira com bancos no entorno), cachorródromo e bicicletários.

Com a ampliação das faixas de renda do programa Minha Casa, Minha Vida, cerca de 200 unidades da MRV migraram da faixa 2 para a faixa 1. Hoje, a empresa soma aproximadamente 1,5 mil imóveis disponíveis no Estado, dos quais 66% estão enquadrados nas duas primeiras faixas do programa.

Faixa 1

Renda mensal bruta: até R$ 3,2 mil

Limite de imóvel: até R$ 275 mil

Taxa de juros ao ano: 4% a 4,5%

Subsídio: até R$ 55 mil

Faixa 2

Renda mensal bruta: de R$ 3.200,01 até R$ 5 mil

Limite de imóvel: até R$ 275 mil

Taxa de juros ao ano: 4,75% a 6,5%

Subsídio: até R$ 55 mil

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)