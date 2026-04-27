Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em Canoas
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Maior construtora do país fará três condomínios com R$ 76 milhões na Região Metropolitana

Ampliação do Minha Casa, Minha Vida encaixou mais imóveis da empresa nas faixas de benefícios maiores

Isadora Terra

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