"Lula não tem coragem de cortar na carne", diz Caiado sobre alta taxa de juro do país

Já não seria um ano tranquilo na economia pelo juro alto, endividamento das famílias e a situação das contas públicas. Aí a guerra no Irã trouxe o aumento dos combustíveis. Como abordará isso na campanha e qual sua visão para esses desafios?

O PT está no poder no Brasil há cinco mandatos e não só roubou a Petrobras, o Mensalão, os Correios, os aposentados, o PT roubou o futuro do Brasil. O Brasil não é mais referência mundial nos países que compõem o BRICS.

Na área de manufaturado, que o Rio Grande do Sul sempre foi referência, fomos totalmente extirpados da competitividade internacional. Na inteligência artificial, o Brasil perde a todo minuto o seu espaço. Na energia, somos o único país que tem a capacidade de produção renovável no mundo e estamos importando tecnologia.

Quanto ao endividamento das famílias, é algo gravíssimo: 49,2% da renda vai para pagar dívidas. Aí, de repente, o Lula quer fazer o Desenrola, mas sabemos que não dará certo com uma taxa de juros de 14,75%. São ações populistas. Lula não tem coragem de fazer uma gestão capaz de cortar gasto, cortar na carne e fazer com que o Estado não seja gastador corrupto.

Quanto aos combustíveis, o Brasil já seria autossuficiente se tivéssemos explorado a nossa Faixa Equatorial e desenvolvido refinarias, termos nossos fertilizantes das grandes minas de potássio e de fósforo que não são exploradas dentro de um jogo que nenhum brasileiro entende, que tem essas subserviências a certas regras ambientais.

Vamos dizer exatamente isso tudo em um debate e, a partir daí, o eleitor poderá analisar em quem ele vai votar.

Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência da República pelo PSD. Camila Hermes / Agencia RBS

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