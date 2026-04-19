Lula exalta economia verde do Brasil e defende agro aqui em Hannover: "É preciso combater narrativas falsas"

Em discurso na abertura da Hannover Messe, Lula chamou o Brasil de "potência verde, inovadora e integrada a cadeias globais de valor". RONNY HARTMANN / AFP

Economia verde e oposição à guerra no Irã predominaram no discurso do presidente Lula na cerimônia oficial de abertura da Hannover Messe, maior feira industrial da Europa que está começando aqui na Alemanha. O Brasil é o país parceiro após 46 anos. A vez anterior foi em 1980, quando Lula, como ele próprio lembrou, foi preso ao liderar uma greve no polo automobilístico de São Paulo.

— O Brasil volta agora como potência verde, inovadora e integrada a cadeias globais de valor — disse, mas reforçou na sequência bastante o papel do Estado forte neste processo de desenvolvimento.

Lula frisou que o Brasil aposta na economia verde e na indústria 4.0 e a importância do acordo União Europeia-Mercosul, que entrará em vigor no dia 1º de maio após 25 anos de negociação. Falou que a inteligência artificial (IA) não deve deixar o trabalhador de lado, exaltou os biocombustíveis, citando o etanol e o hidrogênio verde, e pediu investimentos para a exploração de minerais raros no Brasil, que disse que não serão exportados sem valor agregado. E ainda defendeu o agronegócio.

— É preciso combater narrativas falsas sobre a sustentabilidade da nossa agricultura.

E ainda foi aplaudido quando defendeu o fim do desmatamento da Amazônia e quando criticou que bombardeios estão matando mulheres, crianças e civis no Oriente Médio.

— O gasto com guerra é de US$ 2,3 milhões e não é para combater a fome.

* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)