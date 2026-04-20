Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Lula critica regra da Europa e sobe em caminhão com biodiesel gaúcho: "Ninguém é louco de substituir produção de alimento"

O presidente tem batido no tema dos biocombustíveis em todos os discursos aqui na Alemanha, dando a toada da pressão brasileira

Giane Guerra

Direto de Hannover

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