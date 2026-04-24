Lojistas do RS esperam vender R$ 2,62 bi no Dia das Mães

Lojistas do Rio Grande do Sul venderão R$ 2,62 bilhões para o Dia das Mães de 2026, estima a Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV). Se alcançado, representaria 5% sobre o ano passado, ou seja, reposição de inflação.

- Com tíquete (gasto por consumidor) mais baixo, apostaria em presentes como cosméticos, perfumes, lingeries e bijuterias, além do almoço - diz o presidente, Vilson Noer.

Embora a inadimplência esteja alta, o Dia das Mães puxa pelo emocional e a queda na temperatura estimula a compra de roupas. Por fim, a injeção na economia do 13º antecipado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a partir desta quinta-feira (24) ajuda.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: embate da escala 6x1, crédito para inovação e licença para novo porto no RS

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)