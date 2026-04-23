Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Lojas novas e reinauguradas somam R$ 15 milhões em shopping: "Recuperação pós-enchente tem que vir a passos firmes"

Empreendimento mudou a administração ainda no ano passado e fez campanha para atrair varejistas de rua

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