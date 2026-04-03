Logo depois do cais do South Summit, um cais abandonado

Empresa vencedora da concessão dos armazéns do Cais ainda não assumiu. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Provocado pela coluna que disse que o South Summit deixava o cais de Porto Alegre "fértil para ideias e conexões", o superintendente do Shopping Total e coordenador regional da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Eduardo Oltramari, escreveu:

"Faço as melhores referências sobre o advento do South Summit e bato palmas para os resultados. Mas um pouco mais adiante, antes da ponte elevada, temos um cais abandonado. É uma configuração que a Capital, com seus 254 anos, não merece. Parece cenário de guerra. Pode levar ao governador?"

O empresário se refere à demora para uma solução para os armazéns. Eduardo Leite cancelou o contrato anterior (em vigor desde o governo Yeda, mas não cumprido), fez novo leilão, mas a empresa vencedora ainda não assumiu. Pela enchente, ela quer mais prazo para fazer estudos. O governo ainda não decidiu se dá ou se cancela a licitação para fazer uma nova.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)