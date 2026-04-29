Locadora paranaense de equipamentos para construção abre loja no RS

Nova unidade fica na RS-407, nº 3122, em Xangri-lá. Grupo Anveres / Divulgação

Fundado em 1987 em Curitiba, o grupo paranaense Anveres, especializado na locação de equipamentos para a construção civil, abriu sua primeira unidade no Rio Grande do Sul. O ponto fica em Xangri-lá e será a sexta operação da empresa no país, que já atua no Paraná e em Santa Catarina. O investimento, porém, não é informado.

O CEO Alessandro Almeida diz que o lugar foi escolhido pelo aquecimento imobiliário do Litoral Norte. A operação começa com 10 funcionários e tem 3 mil metros quadrados para locação de equipamentos como andaimes.

— São equipamentos mais robustos, duram mais tempo. Fazemos uma revisão rigorosa do equipamento quando vai e retorna da obra, até por normas de segurança — comenta.

Localizado na RS-407, 3122, o espaço armazena, distribui e serve para manutenção dos equipamentos. Será compartilhado por duas marcas do grupo: a Versátil, para projetos de maior porte e atendimento a construtoras, e a LIG, para locações mais rápidas para empreiteiros e clientes pessoa física.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: que fim levou o Hyperloop, recordes da Panvel e R$ 212 milhões vendendo "batatinhas"

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)