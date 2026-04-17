Líderes indígenas dizem à Funai ser contrários à suspensão do licenciamento da fábrica da CMPC

Imagem do Projeto Natureza, da CMPC, em Barra do Ribeiro. CMPC / Divulgação

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) informou ter recebido documento de líderes indígenas contrários à suspensão do licenciamento ambiental para a CMPC. As comunidades, que têm terras na área de influência do empreendimento, acrescentam que estão participando do processo, inclusive das reuniões técnicas e discussões institucionais.

"No documento, as lideranças manifestam posição contrária à eventual suspensão do licenciamento, devendo este ocorrer em diálogo direto com as comunidades afetadas, destacando que tal medida poderá gerar prejuízos concretos às próprias comunidades, que têm participado ativamente da construção desse processo. As lideranças também solicitam que sua posição seja formalmente registrada, que seja respeitada sua autonomia política e que a consulta livre, prévia e informada ocorra em procedimento próprio.", diz trecho da manifestação enviada pela Funai à coluna, que tem monitorado a análise com o órgão.

A Funai afirma ainda estar acompanhando os possíveis impactos do projeto da fabricante chilena de celulose sobre os povos indígenas Mbyá Guarani e Kaingang. Reforçou que ainda não respondeu à recomendação do Ministério Público Federal (MPF) para suspender o licenciamento na Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) até consulta específica, mas lembrou que está dentro do prazo, que vence no início da semana que vem: "Em razão da complexidade da matéria, ambos os órgãos solicitaram dilação de prazo."

Pelo motivo da solicitação do MPF, esta informação da Funai sobre a manifestação dos líderes indígenas é considerada bem importante para um posicionamento do órgão federal em favor da continuidade do licenciamento. Nesta mesma linha, caso a Funai confirme que o rito correto está sendo seguido, como sinalizou recentemente em reunião em Brasília, diminui a apreensão quanto a uma eventual ação judicial do MPF por sua recomendação não ter sido acatada.

A Fepam aguarda a posição da Funai para decidir sobre o licenciamento, que, enquanto isso, segue tramitando. O Projeto Natureza, da CMPC, prevê investimentos de R$ 27 bilhões no Rio Grande do Sul.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)