Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Finanças 
Opinião

Liberar FGTS sem outras restrições é empurrar com a barriga o endividamento das famílias

E não adianta apenas limitar juro dos empréstimos que serão refinanciados pelo Desenrola 2.0

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