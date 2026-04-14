Liberados R$ 900 milhões para financiar projetos de inovação de empresas do Sul; veja três

Programa ainda tem disponível mais R$ 1,2 bilhão para as regiões Sul e Sudeste. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Quase R$ 900 milhões em crédito para projetos da Região Sul foram aprovados desde o início de 2026 pelo Inovacred, linha de crédito para inovação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O valor é mais da metade do R$ 1,6 bilhão liberado em todo o país no período. O programa ainda tem disponível R$ 1,2 bilhão para Sul e Sudeste, regiões que não receberam recursos durante boa parte do ano passado.

O presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, e equipe vêm a Porto Alegre nesta quarta-feira (15) para apresentar os instrumentos de financiamento a empresas interessadas. O Inovacred, por exemplo, oferece juro reduzido (TR + 6,068% ao ano) e pagamento em até 96 meses.

Presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, vem a Porto Alegre nesta semana falar das linhas de crédito. Finep / Divulgação

Empresas contempladas no RS:

Gauchafarma Distribuidora: instalação de sistema de separação de pedidos, automatizando o processo que é todo manual. A capacidade passará de 450 para 600 unidades por hora, podendo chegar a 900.

Fueltech: desenvolvimento de cinco linhas de produtos para veículos de alta performance para melhorar a competitividade global da fabricante, reduzir o ciclo de inovação em 30% e aumentar o faturamento em 25%.

Dubai Alimentos: implementação de um sistema novo de tratamento térmico para melhorar a qualidade de produtos de aveia.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)