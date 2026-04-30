Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Recálculo
Notícia

Justiça reduz a quase metade imposto devido por indústria a município do Vale do Sinos

O argumento é de que foram aplicados reajustes superiores aos praticados pela União

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