Justiça reduz a quase metade imposto devido por indústria a município do Vale do Sinos

Indústria Amapá do Sul fica na Avenida Vereador Adão Rodrigues de Oliveira, em Novo Hamburgo. Amapá do Sul / / Reprodução

Decisão do Tribunal de Justiça reduziu a quase a metade o imposto devido pela indústria de borracha Amapá do Sul, do município de Novo Hamburgo. O valor caiu de R$ 274 mil para R$ 161 mil, conforme o recálculo determinado. Este caso trata de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O escritório Brenner & Caletti Advogados fundamentou a ação na nova tese do Supremo Tribunal Federal (STF) que limitou os índices de correção à taxa de juro Selic, que está em 14,5% ao ano. O entendimento é de que Estados e municípios não podem fazer correção monetária e aplicar juros de mora (atraso) acima dos usados pela União.

No caso, a prefeitura aplicava IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) mais 1% ao mês, mas há outras que utilizam o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Segundo o escritório Brenner & Caletti Advogados, cidades como Campo Bom, Eldorado do Sul e Gravataí têm estas distorções e podem gerar reduções nos tributos devidos pelas empresas.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)