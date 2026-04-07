Justiça questiona demissões na Xalingo, indústria de brinquedos que pediu recuperação judicial

Fundada em 1947, Xalingo é conhecida pelos blocos de madeira "Brincando de Engenheiro". Xalingo / Divulgação

A Justiça do Trabalho barrou novas demissões pela Xalingo sem negociação com o sindicato. A fabricante de brinquedos de Santa Cruz do Sul pediu recuperação judicial no final de março. A decisão liminar também determinou a apresentação de comprovantes de pagamento das rescisões dos 50 funcionários dispensados e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

A ação foi ajuizada pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Rio Grande do Sul. O assessor jurídico da entidade, Leandro Konrad Konflanz, acrescenta que a decisão judicial também determina que sejam entregues o balanço patrimonial e os extratos fundiários.

— Houve dispensa em massa sem a exigida negociação prévia com o sindicato, sem esclarecimento se houve ou não pagamento das rescisões — afirmou o advogado ao procurar a coluna, que noticiou o pedido de reestruturação que aguarda autorização judicial.

Uma audiência entre as partes foi marcada para 9 de abril, com participação obrigatória da empresa. Fundada em 1947 e muito conhecida pelos blocos de madeira "Brincando de Engenheiro", a Xalingo aguarda a decisão da Justiça para se manifestar sobre a situação. A dívida incluída no processo é de R$ 69,8 milhões.

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