Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Santa Cruz
Notícia

Justiça questiona demissões na Xalingo, indústria de brinquedos que pediu recuperação judicial

Também não poderão ocorrer novas dispensas sem negociação com o sindicato

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