Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Jornada de trabalho menor coloca em risco 43 mil empregos no RS, prevê entidade do varejo

O estudo também estima um recuo de R$ 30 bilhões no PIB gaúcho

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