Itaú leva a leilão casas, apartamentos e terreno no RS

Apartamento no centro de Santa Maria tem o maior lance inicial do leilão, com valor de largada de R$ 344,4 mil. Itaú Unibanco / Divulgação

Oito imóveis do Rio Grande do Sul entrarão em um leilão nacional que será realizado pelo Itaú Unibanco, em parceria com a Frazão Leilões, na quinta-feira (23), às 13h. A disputa será totalmente online pela plataforma da leiloeira. Pagamento à vista tem 10% de desconto e o parcelado exige 30% de entrada, mais saldo parcelado em até 78 parcelas com juro.

No Estado, são quatro casas, três apartamentos e um terreno. O imóvel com maior lance inicial fica no centro de Santa Maria. O apartamento fica no Condomínio Edifício Golden Park, com 103 metros quadrados e valor de largada de R$ 344,4 mil.

Já o de menor lance inicial fica em Passo Fundo, no bairro Vila Vera Cruz. A casa, na Rua Santo Antônio, tem 50 metros quadrados e a proposta tem que ser a partir de R$ 130 mil.

Dívidas de condomínio e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) serão quitadas pelo vendedor.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)