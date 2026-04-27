Inventário: é obrigatório? Tem prazo? Quanto custa? Precisa de advogado?

Raramente o inventário de bens é tratado previamente entre familiares. Thitiphat / stock.adobe.com

O inventário é o procedimento legal obrigatório para listar bens, direitos e dívidas de uma pessoa que morreu, com o objetivo de fazer a partilha entre herdeiros. O assunto raras vezes é tratado previamente, gerando dúvidas em um momento sensível às famílias. A coluna buscou respostas para algumas dúvidas com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS), Leonardo Lamachia, e a presidente da Comissão de Direito da Família da entidade, Renata Santa Maria.

É obrigatório sempre fazer inventário? Tem prazo ou multa?

É obrigatório para a transmissão de bens. Pelo Código de Processo Civil (CPC), o prazo é de 60 dias, com possibilidade de incidir multa. Porém, essa penalidade depende de legislação estadual e o Rio Grande do Sul não tem multa pela não abertura do processo de inventário. Ou seja, não precisa ser feito imediatamente.

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) tem multa por atraso?

No Rio Grande do Sul, não.

É obrigatório ter advogado?

Sim, tanto no inventário judicial quanto no extrajudicial.

Quais são os custos?

No ITCMD por causa mortis, é progressivo até 6% no Rio Grande do Sul. Os honorários do advogado variam conforme o escritório. Já as custas judiciais podem chegar a R$ 60 mil, no caso do inventário judicial, e do tabelionato tem um teto de cerca de R$ 26 mil.

Como escolher?

Havendo consenso entre herdeiros, é sempre melhor optar pelo extrajudicial. É mais rápido, mais barato e com a mesma segurança jurídica.

As dívidas são herdadas também?

As dívidas só vão até o limite dos bens deixados pelo falecido, jamais adentrando no patrimônio que já era dos herdeiros.

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