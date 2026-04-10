Inflação oficial, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 10.04

Agenda
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o Índice de Preços Amplo ao Consumidor (IPCA) com expectativa de alta de 0,76% na comparação mensal.
FGV divulga o IGP-M, índice de reajuste de aluguéis.
Negociações para fim da guerra entre Irã e Estados Unidos começam hoje no Paquistão.
Petróleo em leve alta, com barril a US$ 96. O Estreito de Ormuz permanece praticamente fechado para o tráfego comercial, com poucas embarcações tendo completado a travessia desde o anúncio do cessar-fogo.
Pílulas
Dólar caiu 0,78%, para R$ 5,06. Ibovespa subiu 1,52%, aos 195.129 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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