Indústria RS, Xalingo, dólar, Ibovespa e mais economia 09.04

Agenda

IBGE divulga: Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional (fevereiro), com dados do Rio Grande do Sul.

Índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa, enquanto petróleo sobe com queda no otimismo com o cessar-fogo no Irã. Barril a US$ 98.

Dados de PIB dos Estados Unidos.

No Brasil, a FGV divulga o IPC semanal, com expectativa de alta impulsionada por combustíveis, alimentos e medicamentos.

Receita Federal fala sobre a fiscalização: resultados 2025 e planejamento 2026.

Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) recebe o pré-candidato à presidência da República Ronaldo Caiado, do PSD.

Audiência na Justiça do Trabalho sobre demissões na Xalingo. Saiba mais: Justiça questiona demissões na Xalingo, indústria de brinquedos que pediu recuperação judicial

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Pílulas

Dólar caiu 1,01%, para R$ 5,10. Ibovespa subiu 2,09%, aos 192.201 pontos.

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