Indústria RS, Xalingo, dólar, Ibovespa e mais economia 09.04

Agenda
IBGE divulga: Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional (fevereiro), com dados do Rio Grande do Sul.
Índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa, enquanto petróleo sobe com queda no otimismo com o cessar-fogo no Irã. Barril a US$ 98.
Dados de PIB dos Estados Unidos.
No Brasil, a FGV divulga o IPC semanal, com expectativa de alta impulsionada por combustíveis, alimentos e medicamentos.
Receita Federal fala sobre a fiscalização: resultados 2025 e planejamento 2026.
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) recebe o pré-candidato à presidência da República Ronaldo Caiado, do PSD.
Audiência na Justiça do Trabalho sobre demissões na Xalingo. Saiba mais: Justiça questiona demissões na Xalingo, indústria de brinquedos que pediu recuperação judicial
Pílulas
Dólar caiu 1,01%, para R$ 5,10. Ibovespa subiu 2,09%, aos 192.201 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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