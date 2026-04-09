Indústria gaúcha de roupas tem fábrica no Paraguai: "É uma planta de maquila"

Com sede em Igrejinha e recentemente notícia aqui na coluna pelo seu novo centro logístico, o Grupo Crisdu, do setor de vestuário, também tem fábrica no Paraguai. A dúvida de um leitor foi respondida pelo CEO Eduardo Nogueira. Segundo ele, é uma "planta de maquila", um tipo de indústria que importa insumos com isenção de impostos, produz e depois exporta o produto final com mais incentivos fiscais.
— Vendemos muito no Paraguai e nossa fábrica lá é para produção de tecidos.
No Brasil, a Crisdu tem operações em Igrejinha, Itajaí (SC), Taquara, Três Coroas e Camaquã, onde pretende duplicar a fábrica. No total, emprega 1,5 mil pessoas, sendo 75% mulheres. Tem foco forte em exportação (30% do faturamento). Foram US$ 35 milhões em 2025, principalmente para México, Peru, Paraguai, Uruguai, Chile, Panamá, Portugal e Estados Unidos. O tarifaço reduziu venda para o mercado norte-americano, mas aumentou à Europa. O acordo União-Europeia deve abrir mais ainda os mercados de Portugal e Espanha.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)