Indústria gaúcha de roupas tem fábrica no Paraguai: "É uma planta de maquila"

No Brasil, a Crisdu tem operações em Igrejinha, Itajaí (SC), Taquara, Três Coroas e Camaquã. Grupo Crisdu / Divulgação

Com sede em Igrejinha e recentemente notícia aqui na coluna pelo seu novo centro logístico, o Grupo Crisdu, do setor de vestuário, também tem fábrica no Paraguai. A dúvida de um leitor foi respondida pelo CEO Eduardo Nogueira. Segundo ele, é uma "planta de maquila", um tipo de indústria que importa insumos com isenção de impostos, produz e depois exporta o produto final com mais incentivos fiscais.

— Vendemos muito no Paraguai e nossa fábrica lá é para produção de tecidos.

No Brasil, a Crisdu tem operações em Igrejinha, Itajaí (SC), Taquara, Três Coroas e Camaquã, onde pretende duplicar a fábrica. No total, emprega 1,5 mil pessoas, sendo 75% mulheres. Tem foco forte em exportação (30% do faturamento). Foram US$ 35 milhões em 2025, principalmente para México, Peru, Paraguai, Uruguai, Chile, Panamá, Portugal e Estados Unidos. O tarifaço reduziu venda para o mercado norte-americano, mas aumentou à Europa. O acordo União-Europeia deve abrir mais ainda os mercados de Portugal e Espanha.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)