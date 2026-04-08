Indústria de São Chico que fabrica "batatinhas" fatura R$ 212 milhões

Fábricas do Grupo MDA Alimentos ficam em São Francisco de Paula, na serra gaúcha. Grupo MDA Alimentos / Divulgação

Indústria de salgadinhos e batata congelada, o Grupo MDA Alimentos atingiu o teto de capacidade das suas duas fábricas em São Francisco de Paula, na serra gaúcha. No último ano, faturou R$ 212 milhões, incluindo a receita do seu braço agrícola, que planta milho, soja e, claro, batata.

O salgadinho é vendido para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já a batata congelada vai mais longe, chegando a Rio de Janeiro e Minas Gerais. A empresa investiu recentemente R$ 1 milhão em logística e na "robotização" da linha de produção. Recém de volta da China, o CEO, Diego Auler, falou ao podcast Nossa Economia, de GZH.

— Fomos olhar máquinas e buscar ideias para outros produtos, que hoje formam um mercado que acaba ficando só na mão de multinacionais.

Diego Auler, CEO do Grupo MDA Alimentos (no meio), ao lado dos irmãos Márcio Auler, diretor de Logística (E) e Alã Auler, diretor de Indústria. Grupo MDA Alimentos / Divulgação

Ficar na Serra ajuda por estar perto da plantação de batata, o que atraiu os empreendedores há 40 anos. Agora, porém, é preciso expandir. A vontade é ficar no Rio Grande do Sul, mas a produção de batata congelada talvez tenha que sair daqui.

— Estamos recebendo propostas para outros locais. Há Estados com mais benefícios fiscais. A reforma tributária até promete acabar com a guerra fiscal, mas será para depois de 2030. Enquanto isso, alimentos importados chegam mais baratos do que os produzidos aqui, vindos da Europa, do Egito e da Argentina.

Novo sistema de armazenagem acrescentou 1,6 mil posições para paletes. Grupo MDA Alimentos / Divulgação

Um novo sistema de armazenagem acrescentou 1,6 mil posições para paletes, triplicando (+220%) a capacidade para 1,6 tonelada de batatas congeladas em câmara fria. Os centros de distribuição ficam em Cachoeirinha (RS) e Tubarão (SC). A empresa está com 450 funcionários.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)