Impasse da guerra, conta de luz, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 27.04

Agenda

Impasse nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã mantendo o Estreito de Ormuz praticamente intransitável. Barril do petróleo opera em alta, acima dos US$ 107.

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

Semana tem decisões sobre juro, tanto do Banco Central do Brasil quanto do Federal Reserve (FED), a autoridade monetária dos Estados Unidos.

A bandeira tarifária para os consumidores de energia elétrica no Brasil será amarela em maio, informou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o que trará um custo adicional às contas de luz no próximo mês.

Gerdau divulga os resultados financeiros após o fechamento do mercado.

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Pílulas

Dólar caiu 0,10%, para R$ 4,99. Ibovespa caiu 0,33%, aos 190.745 pontos.

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