Impasse da guerra, conta de luz, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 27.04

Agenda
Impasse nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã mantendo o Estreito de Ormuz praticamente intransitável. Barril do petróleo opera em alta, acima dos US$ 107.
Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.
Semana tem decisões sobre juro, tanto do Banco Central do Brasil quanto do Federal Reserve (FED), a autoridade monetária dos Estados Unidos.
A bandeira tarifária para os consumidores de energia elétrica no Brasil será amarela em maio, informou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o que trará um custo adicional às contas de luz no próximo mês.
Gerdau divulga os resultados financeiros após o fechamento do mercado.
Pílulas
Dólar caiu 0,10%, para R$ 4,99. Ibovespa caiu 0,33%, aos 190.745 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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