Imobiliária do Vale do Sinos aluga três imóveis feitos "sob medida" para agências bancárias e farmácia

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

"Built to suit"
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