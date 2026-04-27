Imobiliária do Vale do Sinos aluga três imóveis feitos "sob medida" para agências bancárias e farmácia

Agência da Sicredi Pioneira em São Leopoldo exigiu aporte de R$ 3,5 milhões do investidor. Rodrigues Imóveis / Divulgação

Imobiliária de São Leopoldo, a Rodrigues Imóveis fechou negócio "sob medida" para a construção de três imóveis com aluguel já engatilhado, o que é chamado de "built to suit". São duas agências Sicredi Pioneira e uma farmácia São João.

Com investimento de R$ 3,5 milhões, a Sicredi de São Leopoldo irá gerar 25 empregos. Já a de Novo Hamburgo, com mil metros quadrados e onde trabalharão 40 pessoas, exigiu aporte de R$ 6 milhões e integra um centro comercial onde ficará a farmácia.

Os contratos de locação são de longo prazo, destaca o diretor comercial da imobiliária, Leandro Rodrigues.

— O investidor compra o terreno e constrói já sabendo quanto vai receber por mês. É mais interessante (para as empresas) pagar aluguel do que mobilizar um valor alto em apenas uma loja.

Leandro Rodrigues, da Rodrigues Imóveis, de São Leopoldo. Rodrigues Imóveis / Divulgação

A segurança do modelo está em as empresas colocarem imóveis de valor similar como garantia ou até seus próprios negócios, diz Rodrigues. Se o local for desocupado antes, é cobrada uma multa. A taxa média de retorno é de 0,8% ao mês, ficando em 0,7% após o imposto. Para investir no ramo, é importante ter dinheiro em caixa para custear a obra.

— Se não tem e houver atraso na entrega, paga multa. Temos que fazer esse casamento (entre investidor e empresa) dar certo — diz o diretor.

A Rodrigues Imóveis já intermediou 65 contratos "built to suit" desde 2017.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Liquidação da Piá, grupo endividado com R$ 130 milhões e gaúchas que irão a Hannover

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)