Hospital está à venda em Porto Alegre

Em Porto Alegre, além do Hospital Humaniza, no bairro Independência, o CCG tem a Clínica Mais, no Centro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Hospital Humaniza, em Porto Alegre, entra no pacote de ativos colocados à venda pela Hapvida, operadora nacional de saúde. Em conversa recente com investidores proporcionada pelo BTG, o executivo Guilherme Nahuz informou da intenção da empresa de "desinvestir" na Região Sul.

Com isso, busca compradores para as operações do CCG (antigo Centro Clínico Gaúcho), no Rio Grande do Sul, e da Clinipam, com atuação e Santa Catarina e no Paraná. Por aqui, além do hospital com 137 leitos no bairro Independência, o CCG tem a Clínica Mais, que fica no Centro.

Em 2021, o CCG Saúde vendeu, por R$ 1 bilhão, sua operação para o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI). Já o GNDI se fundiu com a Hapvida, originando o Hapvida NotreDame Intermédica.

Outro hospital

Enquanto isso, aguarda-se a assinatura do contrato para confirmar a instalação de uma operação nova da Unimed no espaço da Unisinos na Avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre. Saiba mais: Nova emergência da Unimed ficará em área de R$ 200 milhões em complexo de ensino

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)