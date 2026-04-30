"Hoje sou um empreendedor revoltado", desabafa criador de grupo com 150 pequenos empresários

Tiago Schmitz, proprietário da Charlie Brownie. Charlie Brownie / Divulgação

Conhecido pela doceria Charlie e mais recentemente por um discurso em uma premiação, Tiago Schmitz tem desabafado sobre as agruras de tocar um pequeno negócio e muitos empreendedores estão se identificando. Confira abaixo trechos da entrevista e ouça a íntegra no podcast Nossa Economia, de GZH.

Muita repercussão do discurso do “empreendedor revoltado”?

A intenção foi agradecer no evento a chancela que eu estava recebendo. Fiquei surpreso por ser o empreendedor destacado. Aí, nesse momento, fiz um pouco de desabafo, resgatando a trajetória dos 12 anos que empreendo, do meu sentimento mesmo. Nem foi para viralizar, mas percebi pelo post que existem muitos empreendedores como eu.

Que grupo é este com 150 empreendedores?

São de Porto Alegre. Chamo de grupo de apoio, às vezes até terapêutico, para chorar junto e relatar os bastidores, porque há medo de retaliação se falarmos abertamente. Fazemos encontros e ensinamos coisas que aprendemos errando.

O que enfrenta no dia a dia que o deixa revoltado?

Primeiro, eu tenho medo do Estado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Também empreendo em Santa Catarina. Tenho medo de dialogar com algumas entidades do Estado (executivo, legislativo, judiciário), de buscá-lo para alguma solução, seja na área fiscal, trabalhista ou qualquer uma em que gostaríamos de suporte.

O que ocorre?

Parece que o Estado coloca o empreendedor contra a população, que todo empresário está ali para explorar a mão de obra, acumular riqueza e não é bem assim. Não é todo empreendedor que consegue ter esse lucro, que tem intenções de só ganhar sem participar. Uma coisa é o empreendedor como eu era quando fazia brownie em casa e vendia pela internet, todo mundo te aplaude e te apoia. Quando sai do CPF para o CNPJ, tu passa a ser questionado pelos vizinhos, pelos funcionários que trabalham contigo, pelo Estado. Tu não fica com a cabeça tranquila com o desenvolvimento do negócio e parece que está fazendo tudo errado para a sociedade.

Por exemplo?

Os casos da vigilância sanitária. Não sou contra fiscalização ou punição em caso de erro, eu sou contra a forma que isso acontece, com animosidade. Aqui, vejo diferença entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses dias recebi um e-mail do jurídico sobre uma nova legislação dos exames preventivos que obriga o empreendedor a comunicar aos funcionários campanhas de vacinação e exames preventivos, além dos dias que ele pode se afastar para isso. Fui atrás dos órgãos de saúde para entender o que tenho que fazer. E as respostas foram: “Mas de que lei você está falando?” O empreendedor pequeno não tem esse tempo. A NR-1, que vem agora sobre riscos psicossociais, é genérica.

E as entidades associativas?

São um canal para questões mais amplas. Mas os encontros também são intimidadores. Alguns me chamam de “sincericida”. Os pequenos se questionam se devem perguntar. Para quem pergunto uma questão trabalhista? Uma questão fiscal? Quem me assessora em relação a um alvará ou questões sanitárias? No meu grupo, é mais de igual para igual, para atender demandas que as associações não conseguem.

Uma coisa é o empreendedor como eu era quando fazia brownie em casa e vendia pela internet, todo mundo te aplaude e te apoia. Quando sai do CPF para o CNPJ, tu passa a ser questionado pelos vizinhos, pelos funcionários que trabalham contigo, pelo Estado TIAGO SCHMITZ Proprietário da Charlie Brownie

O que faz não jogar tudo para cima?

Eu emprego 55 pessoas. Só a conta trabalhista sairia R$ 500 mil. Somando todos os contratos que eu tenho que romper, são R$ 2,5 milhões. Minha empresa nem tem isso em caixa. Tenho que manter o negócio acontecendo. Essa é a história que não se conta.

Como está a Charlie?

Está bem. De um ano para cá, mudei um pouquinho a minha maturidade de negócio. Parei de querer abrir loja, fazer acontecer. Optei por essa realidade pós-pandemia e pós-enchente, de enxugar o negócio para lidar com essa estrutura fiscal e trabalhista e um dia, quem sabe, poder dizer que tenho uma empresa segura para mim e meus empregados. Ficamos com três operações, duas unidades em Porto Alegre e uma em Floripa.

E a sua batalha iniciada recentemente conta o câncer?

Foi um susto. Agora estou um pouco mais conformado com o que está acontecendo. Recebi o diagnóstico de um câncer no intestino e, dois dias depois, eu já estava sendo operado na Santa Casa para retirar. Tem me ajudado o apoio da equipe médica e de pessoas que eu nem sabia. E ficar entre a vida e a morte me tirou o medo de me expor e de ressignificar o meu negócio, de ser julgado. Eu vivo.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)