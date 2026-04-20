Guerra no Irã derruba exportação do RS ao Oriente Médio, principalmente de aves

Segundo a Fiergs, o setor de aves perdeu US$ 7 milhões na exportação em relação a março de 2025. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O primeiro mês da guerra no Irã mexeu também com as exportações da indústria gaúcha. Os embarques de março para o Oriente Médio caíram 15,9% na comparação com o mesmo período do ano passado, puxados principalmente pelo abate de aves. Este produto é o carro-chefe das vendas gaúchas à região.

Segundo dado enviado à coluna pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), o setor de aves perdeu US$ 7 milhões na exportação em relação a março de 2025. Principal destino, os Emirados Árabes Unidos compraram 41,7% menos. No caso do Iraque, a redução chegou a 82,2%. Arábia Saudita e Catar até compraram mais, mas não o suficiente para compensar.

A exportação da indústria da transformação ao Oriente Médio somou US$ 60,5 milhões em março de 2026.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)