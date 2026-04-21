Guerra eleva venda de carro elétrico e avanço das chinesas é um "ganha-ganha", diz presidente da Volvo

Marcelo Kronemberger, presidente da Volvo Cars Brasil e América Latina. Volvo Cars / Divulgação

Em Porto Alegre para a abertura de mais uma loja com o Grupo Iesa, o presidente da Volvo Cars Brasil e América Latina, Marcelo Kronemberger, deu entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha. A parceria de 10 anos tem ainda operações em Caxias do Sul e Passo Fundo, além desta transferência de endereço na capital gaúcha.

Quais os preparativos para os 100 anos da Volvo no ano que vem?

Tem bastante coisa que estamos buscando para que seja memorável. Não será apenas em termos de produto, mas tem a EX60 que chegará no Brasil. O carro foi desenhado para ser mais inteligente, com menos peças, bateria integrada e quebrando ansiedades do cliente do elétrico, que são a autonomia e a capacidade de carga. Com um carregador super potente, você consegue carregar em 10 minutos 340 quilômetros de autonomia, ou seja, na mesma velocidade que abastece carro a combustão.

Como a montadora vê a transição do combustível?

No Brasil, falta uma estrutura melhor de pontos de recarga, no que temos trabalhado instalando postos de abastecimento. E as ambições da marca não mudaram. Seguiremos por um tempo com os P-HEV (com motores elétrico e a combustão) e M-REV (com motor elétrico para apenas ajudar na partida). E temos os BEVs, que são 100% elétricos.

E estes são a aposta? Um executivo da Volvo já me disse que a empresa não optaria pelo etanol.

Sim, nossa aposta segue nos carros eletrificados e nossa transição para os 100% será em breve. Não apostamos em outro combustível. Os lançamentos EX60 e ES90 vão nesta linha.

Há fabricação no Brasil? Ou intenção de ter?

Hoje não. Só trabalhamos com importação. Mas não sabemos para o futuro. Estamos estudando possibilidades de trazer ou não fábrica para o país.

A Volvo é sueca. Como vê o avanço dos veículos chineses?

Acreditamos que tem espaço para todas as marcas e as chinesas estão vindo com bastante força e produtos de qualidade. Vemos que isso contribui para a eletrificação dos carros no Brasil, sendo um "ganha-ganha".

Sentem impactos da guerra no Irã?

Acredito que o conflito deve passar em breve para o bem de todos. Mas a escassez do petróleo já aumentou pedidos de carro elétrico para evitar a dependência da gasolina. O Chile já encomendou de 200 a 300 veículos para atender à demanda de clientes.

Nesta parceria com a Iesa, percebe alguma peculiaridade do consumidor do Rio Grande do Sul?

Nosso carro mais comprado pelos gaúchos é o XC60, que é um SUV (utilitário esportivo). Então, estou empolgado para sentir o consumidor com a chegada do EX60, que é do mesmo segmento, só que 100% elétrico.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)