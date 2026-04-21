Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Gigante sueca
Notícia

Guerra eleva venda de carro elétrico e avanço das chinesas é um "ganha-ganha", diz presidente da Volvo

Executivo conversou com a coluna em visita a Porto Alegre para inauguração de uma loja em parceria com empresa gaúcha

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS