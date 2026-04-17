Grupo que iniciou no couro instala fábrica de R$ 350 milhões para processar soja no RS

Unidade de processamento de soja do Grupo Fuga tem capacidade de processar 2,5 mil toneladas do grão por dia. Grupo Fuga / Divulgação

Há 78 anos no mercado e com origem na indústria de couro, o Grupo Fuga inaugura na quinta-feira (23) a sua nova unidade de processamento de soja em Camargo, no norte gaúcho. A fábrica terá capacidade de processar 2,5 mil toneladas do grão por dia, produzindo 500 toneladas de óleo de soja e 1,9 mil toneladas de farelo.

A operação ficará junto da planta produtora de biodiesel já instalada no local. Foram abertos 150 empregos e o investimento chegou a R$ 350 milhões, informa o diretor de Marketing, Leandro Fagundes.

— Metade da venda de farelo atenderá o mercado brasileiro e metade será para o Exterior. O óleo de soja será direcionado à produção de biodiesel da própria Fuga. As operações terão a marca Biofuga.

A empresa tem sede em Marau e 4,6 mil funcionários. Pelo Brasil, são mais de 20 unidades produtivas.

Em 2024, a Fuga comprou seu primeiro caminhão a biodiesel. Relembre: Grupo do RS amplia fábrica para dobrar produção e compra seu 1º caminhão 100% a biodiesel

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)