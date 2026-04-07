Grupo capta R$ 100 milhões para financiar equipamentos estéticos fabricados em Estrela

Com fábrica em Estrela, o grupo Medical San captou mais R$ 100 milhões para financiar clientes que querem comprar os equipamentos estéticos que produz. A expectativa é fechar mil contratos. Atualmente, nove em cada 10 vendas são a crédito.
Este valor elevará em 25% a atual receita da empresa. O movimento maior de negócios também abrirá 25 empregos, que se somam aos atuais 250 postos de trabalho.
O fundo de investimentos em Direitos Creditórios estruturado para o Grupo Medical San é chamado de Monte Sião FIDC. A Orram faz a gestão.
Os produtos da Medical San são vendidos no Brasil, nos Estados Unidos, no Chile, na Costa Rica, em Angola e na Argentina. Suas funções vão da definição dos lábios até tratamentos em regiões íntimas da mulher feitos por ginecologistas.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: mais CMPC, transformação da Ceasa, R$ 100 milhões da Fruki e calçadista sai do RS
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)