Grupo capta R$ 100 milhões para financiar equipamentos estéticos fabricados em Estrela

Fábrica da Medical San fica em Estrela, no Vale do Taquari. Medical San / Divulgação

Com fábrica em Estrela, o grupo Medical San captou mais R$ 100 milhões para financiar clientes que querem comprar os equipamentos estéticos que produz. A expectativa é fechar mil contratos. Atualmente, nove em cada 10 vendas são a crédito.

Este valor elevará em 25% a atual receita da empresa. O movimento maior de negócios também abrirá 25 empregos, que se somam aos atuais 250 postos de trabalho.

O fundo de investimentos em Direitos Creditórios estruturado para o Grupo Medical San é chamado de Monte Sião FIDC. A Orram faz a gestão.

Os produtos da Medical San são vendidos no Brasil, nos Estados Unidos, no Chile, na Costa Rica, em Angola e na Argentina. Suas funções vão da definição dos lábios até tratamentos em regiões íntimas da mulher feitos por ginecologistas.

Equipamentos da Medical San são utilizados para tratamentos estéticos. Medical San / Divulgação

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)