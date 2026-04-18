Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Gaúcho de 26 anos comanda empresa de 300 funcionários e diz que já deu para ficar rico: "Era o objetivo"

O negócio foi criado com R$ 40 mil e a sede permanece em Pelotas, no sul do Estado

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS