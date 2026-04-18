Gaúcho de 26 anos comanda empresa de 300 funcionários e diz que já deu para ficar rico: "Era o objetivo"

Com apenas R$ 40 mil, o gaúcho João Pedro Manetti e outros três sócios criaram em 2021, em Pelotas, a Spun Media, empresa de tecnologia para anúncios que se autointitula uma mediatech e emprega 300 funcionários. Com 26 anos, o empreendedor contou um pouco sobre o negócio em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, e disse que agora já deu para ficar rico.