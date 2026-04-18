Gaúcho de 26 anos comanda empresa de 300 funcionários e diz que já deu para ficar rico: "Era o objetivo"

Com apenas R$ 40 mil, o gaúcho João Pedro Manetti e outros três sócios criaram em 2021, em Pelotas, a Spun Media, empresa de tecnologia para anúncios que se autointitula uma mediatech e emprega 300 funcionários. Com 26 anos, o empreendedor contou um pouco sobre o negócio em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, e disse que agora já deu para ficar rico.
— Quando começamos, queríamos enriquecer. Somos muito tranquilos quanto a isso. O que mais gostamos da empresa é o dinheiro - disse na entrevista (ouça acima).
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Liquidação da Piá, grupo endividado com R$ 130 milhões e gaúchas que irão a Hannover
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)