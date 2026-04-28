Gaúcha abre loja de decoração de R$ 4 milhões em parceria com empresa alemã fundada em 1919

Criada há 26 anos em Lajeado, a loja de cortinas Andrea Feine abrirá filial no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. A operação de 300 m² foi instalada em um prédio alugado com R$ 4 milhões e conta com apoio financeiro da alemã Hunter Douglas, empresa de persianas e toldos fundada em 1919.

— Há anos eles nos fazem o convite para abrir na Capital, mas sempre adiávamos por preocupação com a qualidade do atendimento. Treinamos cinco funcionários na matriz e decidimos dar esse passo. Não adianta vender e não ter equipe para instalar — conta a fundadora Andrea Feine.

A inauguração será nesta quarta-feira (29). Segundo a empresária, a ideia é que a área de vendas remeta a um hotel, com os produtos "disfarçados" em meio à decoração. Além das cortinas de fabricação própria e dos itens da parceira alemã, são vendidos tapetes, almofadas, colchas e papéis de parede. A Andrea Feine tem também filial em Santa Cruz do Sul e um escritório de negócios em Gramado. Emprega 65 funcionários e tem frota de 14 veículos.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)