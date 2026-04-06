Ganho do RS com acordo UE-Mercosul, cenários da guerra no Irã, subvenção a diesel e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:

Apresentação: Giane Guerra

Produção: Diogo Duarte

Edição de áudio: Fabrício Corrêa e Fernando Bortolin

Patrocínio: Shopping Total e Sindilojas Porto Alegre

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)