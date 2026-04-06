Ganho do RS com acordo UE-Mercosul, cenários da guerra no Irã, subvenção a diesel e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Os produtos gaúchos que ganharão com (finalmente) o início do acordo UE-Mercosul. Entrevista com Giovani Baggio, economista-chefe da Fiergs
- Três cenários para a guerra no Irã nos próximos dias. Entrevista com João Fernandes, economista da Quantitas
- Ainda se espera unanimidade dos Estados para subvenção ao diesel. Entrevista com o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados (Comsefaz), Flávio Cesar de Oliveira
- Novo centro logístico da Shopee terá investimento de R$ 200 milhões na Região Metropolitana. Entrevista com o prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella
- De R$ 12 mil a R$ 2 milhões: as franquias que querem abrir operações agora no RS. Entrevistas com o sócio da MidiaTake Lyncoln Lisboa; o executivo de Expansão da Maple Bear Paulo Freitas; e o diretor da Feira da Franquia Arvid Auras
Produção: Diogo Duarte
Edição de áudio: Fabrício Corrêa e Fernando Bortolin
Patrocínio: Shopping Total e Sindilojas Porto Alegre
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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