Força-tarefa autua 13 postos de combustíveis fiscalizados no RS

Força-tarefa tem atuação conjunta da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons municipais. ANP / Divulgação

Foram 32 postos, distribuidoras de combustíveis e TRRs (empresas que levam o diesel até a lavoura) fiscalizados no Rio Grande do Sul desde que começou, há três semanas, a força-tarefa para monitorar preços e retenção de produto. Após diversas cobranças de setores econômicos devido aos efeitos da guerra no Irã, organizou-se a atuação conjunta da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que é o "guarda-chuva" dos Procons.

Dos estabelecimentos vistoriados, 13 tinham irregularidades. Os problemas mais recorrentes são falhas na medição do combustível — volume diferente do indicado na bomba —, problemas na identificação de produtos e inconsistências no cadastro junto à ANP. Dois postos chegaram a ser interditados, mas foram liberados após corrigirem as falhas.

Os que foram autuados respondem a processo administrativo e podem sofrer sanções que vão de multa, entre R$ 5 mil e R$ 5 milhões, a suspensão ou cassação da autorização de funcionamento.

Postos autuados:

Abastecedora De Combustíveis Da Estrada Do Ritter Ltda (Cachoeirinha) - Avenida Frederico Augusto Ritter, 7001 Rede De Postos Apolo Ltda (Cachoeirinha) - Avenida General Flores Da Cunha, 2082 North Postos Comercio de Combustíveis Ltda (Canoas) - Avenida Guilherme Schell, 9700 Metropolitano Comercio de Combustíveis Ltda (Canoas) - Rua Boqueirão, 1401 Auto Posto Tronca Ltda (Caxias do Sul) - Rua Tronca, 2745 Auto Posto L.C Ltda (Caxias Do Sul) - Rua Moreira César, 2290 Rede Birnfeld Ltda (Marata) - Avenida Irmãos Ko Freitag, 147 Auto-Posto Buggio Ltda (Maximiliano De Almeida) - Estrada Rs-126,Km 132, Sn Irmãos Birnfeld Ltda (Pareci Novo) - Rod Rs 124, Vinte De Março, 1390 Vaz Comercio de Combustíveis Ltda (Porto Alegre) - Avenida Brasil, 1237 Denardin & Denardin Comercio de Combustíveis Ltda (Santa Maria) - Avenida Prefeito Evandro Behr, 6955, Posto H. D. Portella & Cia Ltda (Santa Maria) - Rua Euclides Da Cunha, 1666 H. D. Portella & Cia Ltda (Santa Maria) - Avenida Presidente Vargas, 380

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