Giane Guerra

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Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Dois interditados
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Força-tarefa autua 13 postos de combustíveis fiscalizados no RS

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