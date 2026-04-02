Fim da "taxa das blusinhas" na mesa do governo já acende alerta do varejo local

Ações na bolsa de valores de empresas do varejo de roupas já sentiram efeito da "taxa das blusinhas". oatawa / Adobe.stock.com

Um dos assuntos mais impopulares para o governo federal também voltou à pauta: a "taxa das blusinhas". A ala política pressiona novamente pela revogação da tributação das importações de até US$ 50, que está em 20% desde 2024. O assunto retorna no momento em que diversas medidas são gestadas para lidar com o alto endividamento das famílias e a batalha do Palácio do Planalto para melhorar a percepção de renda da população.

Do outro lado, o varejo já reage. Ações de empresas negociadas em bolsa, como Lojas Renner e C&A, já sentiram. Por aqui, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Carlos Klein, reclamou à coluna:

— A mensagem transmitida ao consumidor é: se você compra de empresas nacionais, que geram empregos, renda, tributos e desenvolvimento econômico e social, será penalizado com carga de impostos de 60%. Se optar por plataformas internacionais, será beneficiado com isenção ou tributação muito inferior, mesmo que fragilize empresas brasileiras e comprometa a economia do país.

Presidente da CDL Porto Alegre, Carlos Klein. CDL / Divulgação

Em tempo, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), que é estadual, seria mantido. No Rio Grande do Sul, é 17%.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)