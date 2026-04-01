Fim da guerra no Irã (será?), subvenção no diesel, dólar, Ibovespa e mais economia 01.04

Agenda

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que os Estados Unidos poderiam encerrar sua campanha militar contra o Irã dentro de duas ou três semanas. “Estaremos saindo muito em breve”, disse ele aos repórteres na Casa Branca.

Trump apresentará ⁠uma ‌atualização ⁠sobre o Irã em ​um pronunciamento ​à nação às ‌21h ​de quarta-feira (22h ⁠no ​horário ​de Brasília), disse ⁠a ​porta-voz da ​Casa Branca, ​Karoline ⁠Leavitt, no ⁠X.

Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) e Ministério da Fazenda informaram, em nota conjunta, que mais de 80% dos Estados já sinalizaram positivamente com a adesão à proposta do governo de subvenção ao diesel importado após negativa para reduzir o ICMS.

O presidente Lula afirmou que seu governo vai empreender todos os esforços para evitar a alta do preço do óleo diesel, que tem efeito inflacionário sobre os alimentos.

Petróleo opera em leve queda, mas ainda se sustenta em US$ 103 o barril.

Índice FipeZap de preços de imóveis residenciais à venda. Em Porto Alegre, o aumento acelerou a 0,62% em março sobre fevereiro. Em 12 meses, alta fica em 4,36%. O preço médio do metro quadrado subiu a R$ 7.560. Em São Leopoldo, muito atingida pela enchente, o preço caiu 0,82% no último ano. Já em Santa Maria foi onde mais subiu, +7,68%.

Tá na Mesa da Federasul sobre "Litigância gaúcha: nossa responsabilidade no reerguimento do Rio Grande do Sul".

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Dólar caiu 1,31%, para R$ 5,17. Ibovespa subiu 2,71%, aos 187.462 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.