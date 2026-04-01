Fim da guerra no Irã (será?), subvenção no diesel, dólar, Ibovespa e mais economia 01.04

Agenda
O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que os Estados Unidos poderiam encerrar sua campanha militar contra o Irã dentro de duas ou três semanas. “Estaremos saindo muito em breve”, disse ele aos repórteres na Casa Branca.
Trump apresentará uma atualização sobre o Irã em um pronunciamento à nação às 21h de quarta-feira (22h no horário de Brasília), disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, no X.
Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) e Ministério da Fazenda informaram, em nota conjunta, que mais de 80% dos Estados já sinalizaram positivamente com a adesão à proposta do governo de subvenção ao diesel importado após negativa para reduzir o ICMS.
O presidente Lula afirmou que seu governo vai empreender todos os esforços para evitar a alta do preço do óleo diesel, que tem efeito inflacionário sobre os alimentos.
Petróleo opera em leve queda, mas ainda se sustenta em US$ 103 o barril.
Índice FipeZap de preços de imóveis residenciais à venda. Em Porto Alegre, o aumento acelerou a 0,62% em março sobre fevereiro. Em 12 meses, alta fica em 4,36%. O preço médio do metro quadrado subiu a R$ 7.560. Em São Leopoldo, muito atingida pela enchente, o preço caiu 0,82% no último ano. Já em Santa Maria foi onde mais subiu, +7,68%.
Tá na Mesa da Federasul sobre "Litigância gaúcha: nossa responsabilidade no reerguimento do Rio Grande do Sul".
Pílulas
Dólar caiu 1,31%, para R$ 5,17. Ibovespa subiu 2,71%, aos 187.462 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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