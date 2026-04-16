Fim da escala 6x1: as opiniões de lojistas e trabalhadores do centro de Porto Alegre

Não é novidade que o fim da escala 6x1 gera polêmica, mas o Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, foi ouvir quem está com a barriga no balcão e o olho no fluxo de caixa. As opiniões são ricas, com aspectos de vida real que precisam ser considerados pelas entidades setoriais, por políticos e pelo governo federal. Confira acima os entrevistados pelo repórter Gabriel Jacobsen e os comentários dos apresentadores do programa.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: que fim levou o Hyperloop, recordes da Panvel e R$ 212 milhões vendendo "batatinhas"
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)