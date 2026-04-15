Fim da 6x1 e jornada menor: trabalhadores e empresários divergem sobre impacto em empregos

Guiomar Vidor (E), presidente da Fecosul, e Rodrigo Costa (D), presidente da Federasul. Divulgação / Montagem

Entidades empresariais e de trabalhadores divergem, claro, sobre o projeto enviado pelo governo federal ao Congresso para reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais com extinção da escala 6x1, exigindo no mínimo 5x2. Presidente da Federação dos Empregados no Comércio do Rio Grande do Sul (Fecosul), Guiomar Vidor diz que a jornada atual está defasada com as transformações no mercado de trabalho, como avanços tecnológicos e novas formas de contratação.

— A mudança pode ajudar a preencher vagas abertas, especialmente no comércio, que enfrenta dificuldade para contratar — diz Vidor.

Já o presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Rodrigo Souza Costa, afirma que a proposta reduzirá empregos formais, ou seja, ampliar a informalidade. E ainda, que as pessoas buscarão mais de trabalho.

— É uma consequência óbvia. O governo tem que tirar o pé do pescoço do trabalhador e liberar a ele os encargos da folha de pagamento, aumentando o salário — enfatiza Costa.

Ouça Guiomar Vidor, presidente da Fecosul:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)