Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Varejo
Notícia

Farmácias também acham que não emplaca no RS lei que libera venda de remédio em supermercado

São muitas exigências para "se incomodarem por pouco resultado", diz representante do setor

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS