Fábrica do RS entra em negócio de US$ 34 bi que cria a maior indústria de elevadores do mundo

Fábrica da TK Elevator fica em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. TK Elevator / Divulgação

Uma tradicional fábrica do Rio Grande do Sul entrou em um negócio global para criar a maior fabricante de elevadores do mundo. A alemã TK Elevator foi comprada pela concorrente finlandesa Kone Oyj US$ 34,4 bilhões. Foi o maior negócio já fechado na Finlândia.

A nova empresa se chamará Kone, mas as marcas poderão variar conforme o país. A TKE é a antiga ThyssenKrupp.. Aqui no Estado, a indústria fica Guaíba, na Região Metropolitana, onde está sendo instalado um centro global de engenharia de R$ 30 milhões que ficará pronto em junho.

O diretor de Nova Instalações e Modernização, Eduardo Caram, diz que a operação segue igual no Rio Grande do Sul. A transição para a Kone é estimada em 18 meses. A coluna conversou com o executivo recentemente na feira industrial de Hannover: Elevador "inteligente" com tecnologia feita no RS veio à maior feira industrial da Europa

Centro de engenharia com a obra sendo finalizada para inauguração em junho. TKE / Divulgação

História da fábrica

Em 2020, a fabricante mundial alemã Thyssenkrupp Elevadores foi comprada pelas empresas de private equity Advent International e Cinven e, depois, passou a ter a marca TKE. A operação movimentou US$ 18,7 bilhões na época. A fábrica gaúcha foi inaugurada em 1965 e tem origem em um negócio criado para consertar relógios de ponto e serviços de telefonia em Porto Alegre. Passou, então, a arrumar elevadores e, logo depois, a fabricá-los. Em 1964, nascia a Elevadores Sûr que, um ano depois, foi transferida para o município de Guaíba. Já em 1999, ela foi comprada pelo grupo alemão Thyssenkrupp.

Aliás, foram fabricados na unidade os elevadores instalados no prédio mais alto de São Paulo, chamado de Platina 220. Os 20 equipamentos ficam no edifício de 172 metros de altura, com 46 andares. Entre eles, há unidades dos elevadores mais velozes da TK Elevator, que atingem o topo em 42 segundos.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)