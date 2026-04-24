Giane Guerra

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Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Fábrica de Ijuí investe R$ 10 milhões em máquina da Suíça para melhorar sua aveia

Parte do valor foi obtida por uma linha de financiamento à inovação da Finep

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