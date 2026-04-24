Fábrica de Ijuí investe R$ 10 milhões em máquina da Suíça para melhorar sua aveia

Máquina combina água e calor ao mesmo tempo. Dubai Alimentos / Divulgação

Indústria de cereais a granel, a Dubai Alimentos investiu R$ 10 milhões comprar e instalar uma máquina da Suíça que faz o tratamento hidrotérmico (processo que combina água e calor) da aveia. Isso dá maior durabilidade ao cereal, reduz a quantidade de microrganismos no produto e o deixa mais “tostado”. Como a coluna noticiou na semana passada, foi uma das empresas gaúchas beneficiadas pelo Inovacred, linha de crédito para inovação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), na qual captou R$ 3,9 milhões.

O CEO, Dante Maurício, conta que o restante do valor foi de recursos próprios da empresa. A tecnologia substitui o modelo anterior e, com isso, a vida útil do ingrediente subiu de 10 a 18 meses de armazenamento.

— Essa é uma inovação que não aumenta a produtividade, mas entrega um produto melhor, com mais qualidade e maior vida útil — afirma.

Com 19 anos de mercado, a Dubai Alimentos tem sede em Ijuí e fornece ingredientes como flocos, farelo e farinha de aveia para 400 clientes, como Jasmine, Döhler, Yoki, Nestlé, Bauducco e Marilan. A matéria-prima é comprada de produtores locais.

Empresa tem sede em Ijuí. Dubai Alimentos / Divulgação

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)